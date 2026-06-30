Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Las prioridades de Mourinho

José Mourinho ya habría definido las prioridades del Real Madrid para el mercado de verano. El técnico considera imprescindible reforzar tres posiciones: la defensa central, el centro del campo y la delantera.

Entre los principales objetivos figuran Alessandro Bastoni para apuntalar la zaga y Enzo Fernández como apuesta para el mediocampo. En ataque, la decisión quedará supeditada a la pretemporada, donde Mourinho evaluará el rendimiento de Gonzalo García.