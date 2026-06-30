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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 30 de junio.
Las prioridades de Mourinho
José Mourinho ya habría definido las prioridades del Real Madrid para el mercado de verano. El técnico considera imprescindible reforzar tres posiciones: la defensa central, el centro del campo y la delantera.
Entre los principales objetivos figuran Alessandro Bastoni para apuntalar la zaga y Enzo Fernández como apuesta para el mediocampo. En ataque, la decisión quedará supeditada a la pretemporada, donde Mourinho evaluará el rendimiento de Gonzalo García.
La alternativa a Diomandé en el Liverpool
El Liverpool mantiene en su radar al extremo del Colonia, Said El Mala, como parte de la búsqueda de alternativas a largo plazo para suceder a Mohamed Salah.
El atacante de 19 años, que también ha despertado el interés de Chelsea, Brentford y Brighton, firmó una destacada temporada en la Bundesliga al registrar 13 goles en 34 partidos. En Anfield lo consideran una de las opciones para reforzar el frente ofensivo, especialmente después de que el PSG intensificara su ofensiva por Yan Diomandé, una de las prioridades del club inglés y figura del RB Leipzig.
Endrick se sincera
"Han sido seis meses increíbles. No estaba jugando en el Madrid y pude irme. Agradezco al Lyon por abrirme las puertas, poder mostrar mi fútbol y llegar hasta aquí", explicó tras la victoria de Brasil ante Japón.
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