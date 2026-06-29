Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialSudáfrica - CanadáEliminados MundialBarça basketGales - EspañaCarrera MotoGPBezzecchiPróximo partido EspañaScarioloCatalunya - Gran BretañaTopuriaMercado Fichajes hoyBrasil - Japón horarioMundial directoBandera EspañaJubiladosSara CarboneroTráficoHorario Jódar WimbledonClasificación Terceros MundialCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaGoleadores Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Pedro Rodríguez, con los colores de la Lazio.

Pedro Rodríguez, con los colores de la Lazio. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 29 de junio.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL