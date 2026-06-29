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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 29 de junio.
Mason Mount, ofrecido
Mason Mount podría cambiar de aires este verano. En Inglaterra apuntan que el centrocampista del Manchester United ha sido ofrecido al AC Milan, que estudia la posibilidad de incorporarlo en este mercado de fichajes.
El internacional inglés ha perdido peso en los planes del conjunto de Old Trafford, mientras que el técnico del Milan, Ruben Amorim, habría dado el visto bueno a una operación para reencontrarse con un futbolista al que conoce bien.
A por el 'nuevo Cucurella'
El Chelsea ha puesto sus ojos en Pep Chavarría. El lateral izquierdo del Rayo Vallecano figura entre las opciones que maneja el conjunto londinense para reforzar la banda izquierda y convertirse en una alternativa a Marc Cucurella.
Los 'blues' ya han realizado un primer contacto para conocer la viabilidad de la operación y siguen de cerca la evolución del futbolista de 28 años.
Pedro y su Tenerife
Pedro Rodríguez afronta una nueva etapa tras finalizar su vinculación con la Lazio. A sus 38 años, el delantero tinerfeño, que quedará libre el 1 de julio, no descarta un regreso al Tenerife.
"Ya se me acababa el contrato, creo que salí de la mejor manera posible", afirmó a RTVC. Sobre la posibilidad de volver al club blanquiazul, aseguró que "siempre me lo preguntan, es una idea que está ahí en la mesa y veremos qué pasa".
Más tarde, durante el I FID Ciudad de La Laguna, insistió en que "volver a casa y retirarte en tu país es lo mejor para cualquiera. A mí obviamente también me gustaría".
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