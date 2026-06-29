Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Mason Mount, ofrecido

Mason Mount podría cambiar de aires este verano. En Inglaterra apuntan que el centrocampista del Manchester United ha sido ofrecido al AC Milan, que estudia la posibilidad de incorporarlo en este mercado de fichajes.

El internacional inglés ha perdido peso en los planes del conjunto de Old Trafford, mientras que el técnico del Milan, Ruben Amorim, habría dado el visto bueno a una operación para reencontrarse con un futbolista al que conoce bien.