Mercado de fichajes, hoy en directo: última hora de Rashford, Eric Garcia, Alexander-Arnold, Davies, Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus... | Marmoush ya es del Manchester City

POGBA SE DEJA QUERER POR UN GRANDE DE EUROPA

"Hay ofertas. Algunas cosas muy interesantes, otras no tanto", dijo Paul Pogba en 'ESPN'. "Ir a jugar a Rusia no es mi meta. ¿Jugar en un equipo que está disputando la Champions League? Siempre quiero estar en los mejores clubes, pero eso no depende sólo de mí. Estamos en negociaciones. Está a punto de cerrarse, pero no puedo decir nada más", sentenció el futbolista francés.