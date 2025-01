Mercado de fichajes, hoy en directo: última hora de Araujo, Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

DE LA FUENTE, CERCA DE RENOVAR

Cuenta AS que la renovación de Luis de la Fuente está al caer. “Yo soy muy feliz en la Federación y con la Selección. Nunca me he planteado otra cosa que seguir cumpliendo mi sueño, que es seguir siendo seleccionador para representar a mi país. No hay mayor orgullo para mí. Además, insisto, lo que hago es lo que me hace feliz”, comentó el Seleccionador en una entrevista al citado medio.

La confianza de la RFEF sobre el técnico es total y su ampliación de contrato está prevista cerrarse este mismo mes de enero.