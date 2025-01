Mercado de fichajes, hoy en directo: última hora de Araujo, Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

BENZEMA NIEGA LA RETIRADA

Karim Benzema no tiene previsto retirarse este año. Durante una entrevista concedida al diario Marca al margen de la final de la Supercopa de España, prevista para el domingo en Arabia Saudí entre Real Madrid y Barça, el francés dejó las cosas claras sobre su futuro.

"¿Retirarse al final de la temporada? No, no. Son palabras de no sé quién. Es una tontería. No tengo límites para decirme a mí mismo que en dos, tres o cuatro años, voy a terminar". Dejo de jugar al fútbol. Me siento bien, gracias a Dios. Mi cuerpo está bien. Me estoy preparando bien y veremos cómo me siento cada año", dijo a Marca. "¿Un regreso en el futuro a la Real? Sí, claro, por qué no. De momento estoy en Jeddah y lo estoy haciendo muy bien", añadió, hoy centrado en su objetivo "ganar un título" con el Al- Ittihad.