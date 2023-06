Mercado de fichajes, en directo hoy: Mbappé, Bernardo Silva, Neymar... | Altas, bajas y rumores del Real Madrid, Barcelona...

El Newcastle y el AC Milan se encuentran en las etapas finales de la negociación por Sandro Tonali, según apunta el periodista Fabrizio Romano.

El traspaso del jugador italiano al conjunto inglés podría rondar los 70 millones de euros, aunque aún falta por acordar los últimos 'flecos'.

Tonali firmará un contrato con el Newcastle hasta junio de 2029 y percibirá 8 millones netos por temporada.

Newcastle and AC Milan will enter into final stages of negotiations for Sandro Tonali today. New round of talks will take place around €70m fee, add-ons and structure of deal being discussed. ⚪️⚫️ #NUFC



Contract until June 2029, €8m per season net salary plus €2m add-ons. pic.twitter.com/j6aNPnq0Gv