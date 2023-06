Mercado de fichajes hoy, en directo: Gündogan, Rúben Neves, Mbappé, Luis Enrique... | Última hora de Barcelona, Real Madrid...

El PSG todavía insiste en el fichaje de Bernardo Silva como el gran refuerzo en el próximo mercado de fichajes. El conjunto parisino tiene marcado al centrocampista portugués como incorporación prioritaria y el posible fichaje de Luis Enrique como nuevo entrenador del primer equipo no cambiaría estos planes, según Fabrizio Romano.

El PSG seguirá presionando a Bernardo Silva para que se convierta en nuevo jugador del club francés, pero Bernardo también tiene otras ofertas de Arabia Saudí.

Understand Paris Saint-Germain are still planning to insist on Bernardo Silva as top summer target — valid also with Luis Enrique as new coach. 🚨🔴🔵 #PSG



All parties feel Bernardo won’t join any Saudi club now. PSG will push again — but Man City won’t make any discount. pic.twitter.com/vByR92VtcP