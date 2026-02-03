En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Mercado de fichajes de invierno, en directo hoy: última hora del cierre y movimientos de Barcelona, Real Madrid y Atlético
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
EL SEVILLA PIENSA EN SERGIO RAMOS
Sin equipo desde que puso fin a su aventura en México, de la mano de Rayados, Sergio Ramos sonaba con fuerza para adquirir el Sevilla. Sin embargo, según 'El Larguero', ahora se abre una nueva posibilidad: que lo fichen para reforzar la defensa. Llegaría como agente libre.
Todos los movimientos del último día del mercado de invierno 2026 en LaLiga
Os dejamos todos los movimientos del último día del mercado de invierno 2026 en LaLiga. ¡Muchas gracias por seguir con nosotros este gran evento de fichajes!
- Ademola Lookman: Del Atalanta al Atlético de Madrid (Traspaso).
- Obed Vargas: Del Seattle Sounders al Atlético de Madrid (Traspaso).
- R. Mendoza: Del Ilicitano al Atlético de Madrid (Traspaso).
- Fidalgo: Del C.F. América al Real Betis (Traspaso).
- Vecino: De la SS Lazio al Celta (Traspaso).
- Álvaro N. C.: Del Elche CF al Celta (Traspaso).
- Ngonge: Del Napoli al RCD Espanyol (Cesión).
- Luvumbo: Del Cagliari al RCD Mallorca (Cesión).
- Birmancevic: Del Sparta Praga al Getafe CF (Cesión).
- G. Villar: Del Elche CF al Dinamo Zagreb (Cesión).
- Diabate: Del Deportivo Alavés al GAIS (Cesión).
- Koski: Del Deportivo Alavés al NK Istra 1961 (Cesión).
- T. Morente: Del Elche CF al Lecce (Libre).
- Egiluz: Del Athletic Club al Athletic Club B (Libre).
¡Mercado cerrado!
Se cumplen las doce de la noche y cierra el mercado de fichajes invernal en el fútbol español. ¡Noche movida con muchos movimientos!
OFICIAL: Mendoza ya es rojiblanco
Ha tardado en llegar, pero ya es oficial: Rodrigo Mendoza se convierte en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El joven centrocampista llega procedente del Elche, y el club rojiblanco pagará cerca de 16 millones de euros por sus servicios.
¡Últimos minutos!
Se acerca el final del mercado de fichajes invernal, y todavía hay muchos movimientos en juego...
Refuerzo para Bordalás
El Getafe anunció este lunes el fichaje del extremo Veljko Birmancevic, cedido con opción de compra al final de la temporada, procedente del Sparta Praga y que ya ha sido inscrito en LaLiga para jugar el segundo tramo del campeonato con el conjunto azulón.
“Formado en el FK Cukaricki, el nuevo jugador azulón ha pasado por clubes como el Malmoe y el Toulouse, antes de recalar en el Sparta Praga”, informó el Getafe.
Golpe del Liverpool: 70 'kilos' por un central
El Liverpool ha cerrado un acuerdo con el Stade Rennais cercano a los 70 millones de euros para el traspaso de Jeremy Jacquet, que se incorporará al club inglés a partir de la temporada 2026-27, a la espera de la obtención del permiso de trabajo y la correspondiente autorización internacional.
El defensa francés, de 20 años, terminará la presente campaña cedido en la Ligue 1 con el Rennes antes de poner rumbo a Anfield el próximo verano, donde firmará un contrato de larga duración con los ‘reds’.
Incorporación en el Celta
Álvaro Núñez se convirtió este lunes en el tercer y último fichaje invernal del Celta, al que llega procedente del Elche y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2030.
El futbolista vasco, pilar fundamental en el esquema de Eder Sarabia, finalizaba contrato con el Elche el próximo mes de junio, aunque tenía un año más opcional si alcanzaba los 25 partidos oficiales. Hasta la fecha, había disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, pese a perderse los últimos tres por una pubalgia.
La Premier no afloja
El Tottenham ha hecho oficial la incorporación de James Wilson, que llega cedido desde el Heart of Midlothian hasta el final de la presente temporada, en un acuerdo que incluye una opción de compra para el próximo verano.
El joven delantero, de 18 años, se integrará inicialmente en el equipo sub-21. Formado en la cantera del Hearts, Wilson fue quemando etapas hasta debutar como profesional en enero de 2024, cuando apenas tenía 16 años.
Otro adiós en el Getafe
El Getafe anunció en el último día de mercado de fichajes de invierno la cesión del extremo izquierdo Coba da Costa al Anderlecht.
Da Costa empezó la temporada 2024-2025 en el Getafe B, a donde llegó procedente del Conquense en el mercado veraniego. Desde diciembre de 2024, participaba regularmente en encuentros del primer equipo
