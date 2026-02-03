Mercado de fichajes de invierno, en directo hoy: última hora del cierre y movimientos de Barcelona, Real Madrid y Atlético

Refuerzo para Bordalás

El Getafe anunció este lunes el fichaje del extremo Veljko Birmancevic, cedido con opción de compra al final de la temporada, procedente del Sparta Praga y que ya ha sido inscrito en LaLiga para jugar el segundo tramo del campeonato con el conjunto azulón.

“Formado en el FK Cukaricki, el nuevo jugador azulón ha pasado por clubes como el Malmoe y el Toulouse, antes de recalar en el Sparta Praga”, informó el Getafe.