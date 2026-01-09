Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 6 DakarAtlético - Real MadridFinal Supercopa de EspañaIñigo MartínezMarc BernalRaphinhaJoao CanceloSimeone ViniciusXabi AlonsoHorarios octavos Copa del ReyBarça - Partizán horarioDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCañizaresCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaHaciendaJorge ReySalto de esquí
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 9 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Upamecano y Schlotterbeck se saludan tras un partido en Alemania

Upamecano y Schlotterbeck se saludan tras un partido en Alemania / 'X'

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL