Mercado de fichajes, hoy 9 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
¿UPAMECANO O SCHLOTTERBECK?
Muchas dudas en Alemania. Uno de los nombres propios de esta semana ha sido el de Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund. El zaguero alemán gusta a media Europa: Barça, Real Madrid, Bayern... Parecía que el campeón bávaro podía tener la sarten por el mango y ficharlo, en enero o en verano, aprovechando que termina contrato el 30 de junio de 2027, pero Dayot Upamecano lo está cambiando todo.
El Bayern está cerca de renovar al central galo, pero si amplia su contrato en el Allianz Arena, le cerrará definitivamente la puerta a un Schlotterbeck que ahora empieza a sonar con fuerza para el Real Madrid. Max Eberl deberá tomar decisiones, y rápdio.
EL TOTTENHAM 'PESCA' EN BRASIL
El Tottenham está cerca de cerrar un acuerdo para fichar al lateral izquierdo de 18 años Souza procedente del Santos, según Fabrizio Romano. Tras el acuerdo con el jugador brasileño y su agente Bertolucci, el cuadro londinense pagará 15 millones de euros por él. Por definir, las condiciones de pago.
