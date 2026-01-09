Mercado de fichajes, hoy 9 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

¿UPAMECANO O SCHLOTTERBECK?

Muchas dudas en Alemania. Uno de los nombres propios de esta semana ha sido el de Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund. El zaguero alemán gusta a media Europa: Barça, Real Madrid, Bayern... Parecía que el campeón bávaro podía tener la sarten por el mango y ficharlo, en enero o en verano, aprovechando que termina contrato el 30 de junio de 2027, pero Dayot Upamecano lo está cambiando todo.

Upamecano y Schlotterbeck se saludan tras un partido en Alemania / 'X'

El Bayern está cerca de renovar al central galo, pero si amplia su contrato en el Allianz Arena, le cerrará definitivamente la puerta a un Schlotterbeck que ahora empieza a sonar con fuerza para el Real Madrid. Max Eberl deberá tomar decisiones, y rápdio.