Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Una joya para sustituir a Salah

Los ojeadores del Liverpool estuvieron observando a la joven promesa del RB Leipzig, Yan Diomande, quien firmó un hat-trick en la goleada 6-0 ante el Frankfurt el pasado sábado.

Después de las contundentes declaraciones de Mohamed Salah tras el partido contra el Leeds, los 'reds' podrían verse obligados a acelerar la búsqueda de un sustituto a largo plazo