En Directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Una joya para sustituir a Salah
Los ojeadores del Liverpool estuvieron observando a la joven promesa del RB Leipzig, Yan Diomande, quien firmó un hat-trick en la goleada 6-0 ante el Frankfurt el pasado sábado.
Después de las contundentes declaraciones de Mohamed Salah tras el partido contra el Leeds, los 'reds' podrían verse obligados a acelerar la búsqueda de un sustituto a largo plazo
¿Bombazo con Estevao?
En Inglaterra señalan que el Manchester City está dispuesto a convertir a Estevao en el fichaje más caro de su historia, presentando una propuesta de 105 millones de libras. Además, el club 'skyblue' estaría decidido a duplicar su salario, convencido de que se trata del talento joven con mayor proyección del mundo.
Por su parte, el Chelsea se niega rotundamente a contemplar cualquier posibilidad de venta.
Oportunidad con Ederson
El periodista Alfredo Pedullà apunta que Ederson ha cesado las negociaciones con la Atalanta para firmar un nuevo contrato. Se prevé que de esta manera disminuya el precio del centrocampista, actualmente estimada en 50 millones de euros, sobre todo a medida que se acerque el vencimiento de su acuerdo vigente en 2027.
En ese sentido, el Manchester United se encuentra muy interesado en el mediocampista de la Atalanta, aunque todavía no ha iniciado conversaciones para su fichaje. Toda una oportunidad de mercado.
- Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
- Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Alarma e indignación contra los jugadores 'tóxicos' que condenaron a Xabi Alonso
- Óscar Freire, exciclista profesional (49 años), sobre el dopaje: 'He pasado más controles que nadie simplemente por ser español
- Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: 'Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no
- Lo que no se vio del Madrid - Celta: el “no me jodas” de Xabi Alonso, el impotente 'echadle huevos' y el “luego lloráis” de Carvajal
- El Girona busca una 'fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal
- Gerard Martín: 'Szczesny me dijo que no llorara y que pensase dónde estaba hace dos años