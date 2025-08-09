En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 9 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Javi Guerra renueva con el Valencia
El centrocampista, una de las piezas imprescindibles del conjunto de Carlos Corberán, ha llegado a un acuerdo con el club Che para renovar hasta 2029.
Así lo ha hecho oficial un Valencia que le ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Además, el turco Cenk Ozkacar sale cedido hacia la Bundesliga, y la próxima temporada jugará en el Colonia.
Todo acordado entre United y Leipzig por Benjamin Sesko
El conjunto británico ya tiene un acuerdo con el club alemán tras haber firmado toda la documentación para hacerse con los servicios del delantero esloveno, según informa Fabrizio Romano.
Sesko aterrizará en Old Trafford después de que el United pague 85 millones de euros por él. La firma de contrato está prevista a lo largo de la mañana, así como el anuncio oficial.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Multa de UEFA a Lamine y Lewandowski por no cumplir en un control antidopaje y un partido de sanción a Flick