Mercado de fichajes, hoy 9 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Javi Guerra renueva con el Valencia

El centrocampista, una de las piezas imprescindibles del conjunto de Carlos Corberán, ha llegado a un acuerdo con el club Che para renovar hasta 2029.

Así lo ha hecho oficial un Valencia que le ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Además, el turco Cenk Ozkacar sale cedido hacia la Bundesliga, y la próxima temporada jugará en el Colonia.