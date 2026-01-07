En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 8 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
IRAOLA EMPIEZA A SONAR POR EL UNITED
Según el exfutbolista Jamie Redknapp, el entrenador que debe fichar el Manchester United para sustituir a Rúben Amorin es Andoni Iraola: "Soy un gran fan de Andoni Iraola. No me cabe duda de que es uno de los entrenadores más elitistas del fútbol mundial. El Manchester United está hablando de fichar a Ole Gunnar Solskjaer como interino. No entiendo por qué no lo ficharían; me desconcierta por completo", comentó.
EL FOREST, A POR DAVID SORIA
El Nottingham Forest quiere a David Soria, portero del Getafe, ahora en enero o en verano. El portero español termina su contrato con el equipo 'azulón' el próximo 30 de junio, y pese a ser un pilar para su equipo, aún no ha renovado. En este sentido, traspasarlo ahora evitaría que se fuera en verano a cambio de nada.
UN FICHAJE PARA CADA EQUIPO DE LALIGA
En SPORT, el pasado 6 de enero nos disfrazamos de directores deportivos para ‘firmar’ un futbolista por cada participante de Primera. ¿Cuál te gusta más? El artículo completo, pulsando aquí.
EL 'CUTI' ROMERO EXPLOTA
El 'Cuti' Romero fue uno de los protagonistas del pasado mercado de fichajes. El central argentino gustaba mucho a Simeone, pero no salió del Tottenham rumbo al Atlético de Madrid. Pese a ello, su última publicación en Instagram deja ver que el ambiente no es el mejor en el vestuario ahora mismo y los rumores sobre su posible traspaso se han vuelto a activar.
“En momentos como este deberían ser otras las personas que salgan a hablar… pero no lo hacen, como viene sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras”, reza una parte de su comunicado.
ACUERDO POR KENNETH TAYLOR
Según Fabrizio Romano, Lazio y Ajax han llegado a un acuerdo de 15 millones de euros por Kenneth Taylor. Los clubes están en conversaciones para obtener luz verde y poder viajar este mismo jueves para superar las pertinentes pruebas médicas.
