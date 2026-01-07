Mercado de fichajes, hoy 8 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

EL 'CUTI' ROMERO EXPLOTA

El 'Cuti' Romero fue uno de los protagonistas del pasado mercado de fichajes. El central argentino gustaba mucho a Simeone, pero no salió del Tottenham rumbo al Atlético de Madrid. Pese a ello, su última publicación en Instagram deja ver que el ambiente no es el mejor en el vestuario ahora mismo y los rumores sobre su posible traspaso se han vuelto a activar.

El Cuti Romero celebra su gol ante el PSG junto a Pedro Porro / Antonio CalanAPni

“En momentos como este deberían ser otras las personas que salgan a hablar… pero no lo hacen, como viene sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras”, reza una parte de su comunicado.