En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Salida en el United
El Galatasaray continúa atento a la situación de Manuel Ugarte, quien estaría cerca de abandonar el Manchester United. El club turco tiene previsto acercarse al United en la ventana de enero para negociar por el centrocampista uruguayo y está dispuesto a valorar tanto un préstamo como un traspaso definitivo.
Vienen a por Bardghji
En Inglaterra, el medio 'MOT Leeds News', asegura que el Leeds United está estudiando la posibilidad de incorporar este invierno al extremo del Barcelona, Roony Bardghji, mediante una cesión. No obstante, la operación se ha vuelto más difícil en los últimos días debido a la reciente irrupción de Bardghji en el primer equipo, con gol incluido en el duelo contra el Betis.
¿Sustituto de Salah?
El Liverpool ya ha señalado al candidato perfecto para reemplazar a Mohamed Salah, ante la posibilidad de perder al extremo egipcio en el mercado de fichajes de enero. Antoine Semenyo cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de libras, más 5 'kilos' en variables. Además, no disputará la Copa Africana de Naciones debido a que Ghana no logró clasificarse.
- Real Madrid - Celta, en directo: Sigue la previa del partido de la Jornada 15 de LaLiga 2025/26, en vivo
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Celta
- Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri
- La mejor versión de Marc Bernal está de vuelta
- Olmo trata de esquivar una baja de casi cuatro meses
- Maldini se vuelca con el Barça y apunta al Real Madrid: 'El resultado es engañoso
- Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
- Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética: '¡Qué horror!