Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Vienen a por Bardghji

En Inglaterra, el medio 'MOT Leeds News', asegura que el Leeds United está estudiando la posibilidad de incorporar este invierno al extremo del Barcelona, Roony Bardghji, mediante una cesión. No obstante, la operación se ha vuelto más difícil en los últimos días debido a la reciente irrupción de Bardghji en el primer equipo, con gol incluido en el duelo contra el Betis.