En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 8 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Se termina el culebrón Sesko
El delantero esloveno pasará este viernes el reconocimiento médico para cerrar su llegada al Manchester United. La operación se cerrará en 77 millones de euros más otros 9 en variables tras semanas de incertidumbre sobre su futuro. El Leipzig finalmente ha aceptado la oferta para que el ariete viaje a Old Trafford.
Íñigo Martínez, listo para ir a Arabia
El central azulgrana pasará esta semana los exámenes médicos para conseguir cerrar su incorporación al Al Nassr cuanto antes. Su contrato de una temporada, con opción para otra más, listo para ser firmado. El anuncio será oficial en las próximas horas.
Tras cerrar la llegada de Sesko, el United quiere aligerar la plantilla y busca dar salida a Garnacho y a Hojlund. Para el argentino, esperan sacara unos 50 millones de libras, mientras que verían con buenos ojos 40 millones por el delantero. El Chelsea quiere a Garnacho, pero deberá subir la oferta si quiere hacerse con el extremo.
Oferta por Nico Paz
El jugador del Como es el objetivo del Tottenham, que ha ofertado 30 millones de libras por el centrocampista. El club italiano ha rechazado la oferta porque valora al hispano-argentino en 52 kilos, una cifra por la que por ahora el club inglés no está dispuesto a llegar.
Griezmann, sondeado en México
Según apuntan desde México, el club mexicano Monterrey está considerando la posibilidad de fichar a Antoine Griezmann.
La directiva del club mexicano está decidida a intentar un refuerzo de lujo para este mercado estival, con el francés como gran objetivo. Están sondeando la situación del '7' del Atlético en busca de cerrar una operación que daría un vuelco total.
Buenos días a tod@s lectores de SPORT. Ya es viernes, aunque antes de empezar el fin de semana todavía hay muchos rumores que comentar sobre el mercado de fichajes. Allá vamos.
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros