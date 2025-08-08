Mercado de fichajes, hoy 8 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Griezmann, sondeado en México

Según apuntan desde México, el club mexicano Monterrey está considerando la posibilidad de fichar a Antoine Griezmann.

La directiva del club mexicano está decidida a intentar un refuerzo de lujo para este mercado estival, con el francés como gran objetivo. Están sondeando la situación del '7' del Atlético en busca de cerrar una operación que daría un vuelco total.