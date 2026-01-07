Mercado de fichajes, hoy 7 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Santos renueva a Neymar hasta final de 2026

Ya es oficial. El Santos ha anunciado a través de sus redes sociales que Neymar seguirá en sus filas hasta el final del 2026. El brasileño ha encontrado por fin estabilidad en un club, además de la paz que llevaba persiguiendo desde hacía un largo tiempo. Al brasileño se le había vinculado con equipos de Europa, pero su prioridad siempre fue la de quedarse en su país de origen.