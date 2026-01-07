En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 7 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El Santos renueva a Neymar hasta final de 2026
Ya es oficial. El Santos ha anunciado a través de sus redes sociales que Neymar seguirá en sus filas hasta el final del 2026. El brasileño ha encontrado por fin estabilidad en un club, además de la paz que llevaba persiguiendo desde hacía un largo tiempo. Al brasileño se le había vinculado con equipos de Europa, pero su prioridad siempre fue la de quedarse en su país de origen.
