Mercado de fichajes, hoy 7 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Puerta cerrada para Ben White
'TEAMtalk' asegura que el Manchester City mostró interés en el defensa del Arsenal Ben White, pero los Gunners lo rechazaron de manera tajante. El club dejó claro que el lateral derecho no está en venta. Otros tres equipos recibieron exactamente la misma respuesta: el Atlético de Madrid, el Como y el Marsella.
Incógnita con Rüdiger
Según Fabrizio Romano, el Real Madrid y Antonio Rüdiger mantendrán conversaciones en los próximos meses para intentar acercar posturas respecto a su futuro. El jugador es un líder en el club y una figura crucial en el vestuario.
El adiós de Sergio Ramos
Tras quedar eliminado de la competición liguera, Sergio Ramos confirmó su adiós del Monterrey: "Obviamente sí, es fue mi último partido en México".
El ex del Madrid o Sevilla termina contrato con el equipo mexicano a finales de este año y, de esta manera, queda libre para firmar por cualquier equipo. Desde hace semanas se especula con su regreso al fútbol europeo, donde se le relaciona con una infinidad de equipos que necesitan un central experimentado para mejorar sus prestaciones defensivas.
