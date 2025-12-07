Mercado de fichajes, hoy 7 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El adiós de Sergio Ramos

Tras quedar eliminado de la competición liguera, Sergio Ramos confirmó su adiós del Monterrey: "Obviamente sí, es fue mi último partido en México".

El ex del Madrid o Sevilla termina contrato con el equipo mexicano a finales de este año y, de esta manera, queda libre para firmar por cualquier equipo. Desde hace semanas se especula con su regreso al fútbol europeo, donde se le relaciona con una infinidad de equipos que necesitan un central experimentado para mejorar sus prestaciones defensivas.