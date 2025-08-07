Mercado de fichajes, hoy 7 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Sigue el culebrón Sesko
El delantero esloveno ya ha alcanzado un acuerdo personal con el Manchester United, aunque falta que la operación tenga el visto bueno del Leipzig. El club alemán ha separado a su jugador hasta que se resuelva su futuro.
Digne, a punto de renovar
El lateral del Aston Villa firmará en las próximas horas la ampliación de su contrato hasta junio de 2028. A pesar del interés de varios clubes este verano, el francés se quedará en Birmingham la próxima temporada.
El PSG quiere retener a Barcola
A pesar de los rumores que situaban al Liverpool en la carrera por el extremo, lo cierto es que el PSG está listo para ofrecer un nuevo contrato a Bradley Barcola. Así lo confirma Fabrizio Romano, que también añade que los reds tienen como objetivo prioritario a Isak y no al francés. Luis Enrique y toda la cúpula parisina quieren retener a su jugador con una renovación a la altura.
¡Muy buenos días a tod@s! Bienvenidos un día más a SPORT, donde os acercaremos todas las novedades en materia de fichajes de este caluroso 7 de agosto. ¡Vamos allá!
