Mercado de fichajes, hoy 7 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El PSG quiere retener a Barcola

A pesar de los rumores que situaban al Liverpool en la carrera por el extremo, lo cierto es que el PSG está listo para ofrecer un nuevo contrato a Bradley Barcola. Así lo confirma Fabrizio Romano, que también añade que los reds tienen como objetivo prioritario a Isak y no al francés. Luis Enrique y toda la cúpula parisina quieren retener a su jugador con una renovación a la altura.