Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vinicius ChelseaConvocatoria Barcelona SupercopaAmorimCanceloJoan GarciaDamià AbellaViniciusAthletic SupercopaTer StegenXavi PascualClasificación Dakar 2026Real Madrid SupercopaCuadro Copa ÁfricaLesión OunahiChris BumsteadBarcelona SupercopaGTA VILewandowskiJosep PedrerolMaldiniGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 6 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup / Tribuna

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS