Mercado de fichajes, hoy 6 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El City se lanza a por Guéhi

El Manchester City ha sondeado las condiciones de un posible traspaso por Marc Guéhi, defensa inglés del Crystal Palace, en respuesta a las recientes lesiones de John Stones, Joško Gvardiol y Rúben Dias. El central de 25 años entra en los últimos seis meses de contrato, un escenario que podría facilitar su salida por una cifra que no superaría los 25 millones de libras.