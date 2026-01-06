Mercado de fichajes, hoy 6 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Un delantero para la Juventus
La Juventus analiza el mercado de invierno en busca de refuerzos ofensivos con el objetivo de incrementar su cuota goleadora. En la agenda de la directiva 'bianconera' aparecen los nombres de Federico Chiesa y Alexander Sorloth, aunque por ahora no se esperan movimientos inmediatos, según la 'Gazzetta dello Sport'.
Casting abierto en Old Trafford
Según 'The Sun', en Fulham existe inquietud ante la posibilidad de que el Manchester United tenga en la mira a Marco Silva como eventual sustituto de Rúben Amorim. El club londinense ya se mantiene alerta y se prepara ante un posible acercamiento formal desde Old Trafford.
El City se lanza a por Guéhi
El Manchester City ha sondeado las condiciones de un posible traspaso por Marc Guéhi, defensa inglés del Crystal Palace, en respuesta a las recientes lesiones de John Stones, Joško Gvardiol y Rúben Dias. El central de 25 años entra en los últimos seis meses de contrato, un escenario que podría facilitar su salida por una cifra que no superaría los 25 millones de libras.
