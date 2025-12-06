Mercado de fichajes, hoy 6 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Guéhi toma una decisión

De acuerdo con 'Sky Alemania', Marc Guéhi ya habría señalado al Bayern Múnich como su opción favorita. El central del Crystal Palace está empezando a definir su futuro y el primer club con el que ha mantenido contactos es precisamente el conjunto bávaro.

Además, Harry Kane está tratando de animar a Guéhi a dar el paso hacia el Bayern. El capitán inglés ya habló con su compañero de la selección sobre la posibilidad de mudarse a Múnich, tal como hizo en su momento con la llegada de Eric Dier.