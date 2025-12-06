En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 6 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Olise, el gran deseado
El Liverpool ha vuelto a incluir a Michael Olise, del Bayern de Múnich, en un su lista de deseos para 2026, según informa 'Bild'. En esa lista también figuran Rodrygo (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus) y Iliman Ndiaye (Everton).
¿Adiós a Salah?
De acuerdo con Sky Sports, varios clubes de la Liga de Arabia Saudí, entre ellos Al Hilal y Al Qadsiah, consideran a Mohamed Salah como objetivo en caso de que el jugador decida salir del Liverpool. Otra posibilidad para el futbolista egipcio, de 33 años, sería dar el salto a la MLS. En cualquier caso, su contrato con el conjunto de Anfield se extiende hasta junio de 2027.
El Arsenal, a por la revelación de la Ligue 1
Según una información exclusiva de RMC Sport, el Arsenal ha iniciado la ofensiva por Ayyoub Bouaddi y ya ha mantenido contactos con su entorno para intentar cerrar un traspaso invernal que rondaría los 45 millones de euros. El Chelsea y otros grandes de la Premier League también presionan por él, mientras que el PSG permanece atento pero sin presentar una oferta concreta. El centrocampista, gran irrupción del Lille con solo 18 años, acumula 18 partidos esta temporada y se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado.
Guéhi toma una decisión
De acuerdo con 'Sky Alemania', Marc Guéhi ya habría señalado al Bayern Múnich como su opción favorita. El central del Crystal Palace está empezando a definir su futuro y el primer club con el que ha mantenido contactos es precisamente el conjunto bávaro.
Además, Harry Kane está tratando de animar a Guéhi a dar el paso hacia el Bayern. El capitán inglés ya habló con su compañero de la selección sobre la posibilidad de mudarse a Múnich, tal como hizo en su momento con la llegada de Eric Dier.
