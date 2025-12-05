Mercado de fichajes, hoy 5 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

85 millones por Carlos Baleba

En Alemania apuntan a que el Bayern de Múnich ha incluido al centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, entre sus candidatos para convertirse en el relevo a largo plazo de Leon Goretzka.

El Brighton estaría dispuesto a escuchar propuestas en torno a los 85 millones de euros, una rebaja respecto a los casi 100 'kilos' inicialmente pretendidos—, aunque aún no está claro si el Bayern estaría dispuesto a alcanzar esa cifra por el internacional camerunés.