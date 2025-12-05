En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 5 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
85 millones por Carlos Baleba
En Alemania apuntan a que el Bayern de Múnich ha incluido al centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, entre sus candidatos para convertirse en el relevo a largo plazo de Leon Goretzka.
El Brighton estaría dispuesto a escuchar propuestas en torno a los 85 millones de euros, una rebaja respecto a los casi 100 'kilos' inicialmente pretendidos—, aunque aún no está claro si el Bayern estaría dispuesto a alcanzar esa cifra por el internacional camerunés.
Puja por Zion Suzuki
El Arsenal se ha convertido en el club más reciente en fijarse en el portero del Parma, Zion Suzuki. A pesar de su lesión, el interés por el internacional japonés continúa en aumento, y su nombre también ha sido asociado con Bayern de Múnich, Inter de Milán y AC Milan, de acuerdo con la información de 'Calciomercato'.
Fichaje en el Bayern
Según el periodista Reinaldo Romero, el Bayern de Múnich ha cerrado un acuerdo para incorporar al prometedor ecuatoriano de 17 años Virgilio Olaya, quien llega desde el SD Aucas. El futbolista actúa como defensa central.
El club bávaro ya trabaja en la planificación de su evolución y estudia cuál será su siguiente paso, que previsiblemente incluirá una cesión para continuar su progresión.
Arabia pone en alerta a Barça y Madrid
Un representante saudí, en declaraciones para 365scores, ha revelado los planes de fichajes previstos para el próximo verano. Este enviado —cuyo nombre no fue dado a conocer— afirma que desde Arabia buscan incorporar a Rüdiger, Alaba y Lewandowski de cara a la siguiente temporada. Además, señaló que el límite salarial contemplado para estos tres jugadores rondaría los 35 millones de euros.
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- El drama del Wolverhampton, el equipo que mueve Jorge Mendes: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- Vía libre para el Barça por Schlotterbeck, el central preferido por Flick
- Manu Carreño no se corta y señala las diferencias entre Barça y Real Madrid: 'Hansi Flick impone su idea; en el club blanco mandan los jugadores
- Dro empezó a volar: 'Es la primera vez que fue él, si gana confianza le irá muy bien
- Raphinha, pretendido, pero su mensaje es claro: 'Solo Barça
- Courtois señala el 'caso Araujo' y alerta: 'No somos máquinas