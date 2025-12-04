Mercado de fichajes, hoy 4 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Arsenal quiere a otra estrella

El Arsenal busca adelantarse en la carrera para fichar a Kenan Yildiz y se ha puesto en contacto con su entorno para entender cuáles serían sus demandas salariales. No obstante, Yildiz está en conversaciones con la Juventus sobre un nuevo contrato y pide un salario máximo de alrededor de 6-7 millones al año, en línea con su valor y el salario de Jonathan David.