MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 4 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
A evitar otro 'caso Guéhi'
De acuerdo con la información de 'The Sun', el Crystal Palace escuchará ofertas de verano por Jean-Philippe Mateta si no pueden llegar a un nuevo acuerdo con el delantero francés de 28 años. El club está decidido a no repetir el error de Marc Guéhi con otro activo importante.
El Arsenal quiere a otra estrella
El Arsenal busca adelantarse en la carrera para fichar a Kenan Yildiz y se ha puesto en contacto con su entorno para entender cuáles serían sus demandas salariales. No obstante, Yildiz está en conversaciones con la Juventus sobre un nuevo contrato y pide un salario máximo de alrededor de 6-7 millones al año, en línea con su valor y el salario de Jonathan David.
Timo Werner, dirección Miami
Timo Werner podría poner rumbo a la MLS en la próxima ventana invernal. Aunque tiene vínculo con el Leipzig hasta 2026, estaría abierto a un cambio de escenario. Según adelanta Florian Plettenberg, sus representantes ya se han reunido con el Inter Miami para explorar una posible incorporación en enero.
