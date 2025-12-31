Mercado de fichajes, hoy 31 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Iraola cierra la puerta de Semenyo... por ahora

El futuro de Antoine Semenyo se ha vinculado en las últimas horas al Manchester City. Pep Guardiola desea fichar al extremo de 25 años, incluso en este mercado de invierno, pero el Bournemouth no se lo pondrá nada fácil.

Prueba de ellos fueron las palabras de Iraola nada más terminar el partido de ayer frente al Chelsea, en el que Semenyo disputó los 90 minutos. "El de Stamford Bridge no ha sido el último partido de Semenyo, es un jugador fundamental para nosotros y seguirá. Creo que jugará contra el Arsenal, sí. Necesita recuperarse porque jugamos contra el Arsenal en casa dentro de tres días", apuntó Iraola.