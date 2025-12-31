En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 31 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Iraola cierra la puerta de Semenyo... por ahora
El futuro de Antoine Semenyo se ha vinculado en las últimas horas al Manchester City. Pep Guardiola desea fichar al extremo de 25 años, incluso en este mercado de invierno, pero el Bournemouth no se lo pondrá nada fácil.
Prueba de ellos fueron las palabras de Iraola nada más terminar el partido de ayer frente al Chelsea, en el que Semenyo disputó los 90 minutos. "El de Stamford Bridge no ha sido el último partido de Semenyo, es un jugador fundamental para nosotros y seguirá. Creo que jugará contra el Arsenal, sí. Necesita recuperarse porque jugamos contra el Arsenal en casa dentro de tres días", apuntó Iraola.
Raspadori, el gran culebrón
El gran nombre propio del mercado de fichajes del Atlético no es otro que Raspadori. El club rojiblanco quiere desprenderse del italiano, pero no le será fácil. La entidad pretende recuperar la inversión realizada en verano, pero la Roma no alcanza todavía las pretensiones del Atlético.
Según informa 'El Larguero', el club no tiene prisa a la hora de negociar, porque no existe la necesidad de venderle en este mercado de enero. La inversión puede recuperarla tanto ahora como en verano. Aunque, eso sí, el futbolista sí quiere salir.
