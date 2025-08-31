Mercado de fichajes, hoy 31 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

¡Amorim planea dejar el United!

¡Miedo en Inglaterra! Según explica el Mirror, la situación de Ruben Amorim empieza a ser más que preocupante. El técnico del United, a pesar de haber logrado este sábado la primera victoria de la temporada, pasa por sus horas más bajas y podría dejar el puesto del banquillo de Old Trafford. "Los directivos del Manchester United aún temen que Ruben Amorim se marche", explica el citado medio.