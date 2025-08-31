En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 31 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Donnarumma puede irse al Galatasaray
Gianluigi Donnarumma tiene una oferta jugosa de Turquía. Según el medio turco 'Fanatik', el Galatasaray quiere fichar al portero italiano. La llegada del internacional 'azzurro' daría un salto de calidad al equipo de Estambul, que confirmaría aún más su dominido en el país.
¡Amorim planea dejar el United!
¡Miedo en Inglaterra! Según explica el Mirror, la situación de Ruben Amorim empieza a ser más que preocupante. El técnico del United, a pesar de haber logrado este sábado la primera victoria de la temporada, pasa por sus horas más bajas y podría dejar el puesto del banquillo de Old Trafford. "Los directivos del Manchester United aún temen que Ruben Amorim se marche", explica el citado medio.
Rabiot, cerca del AC Milan
Adrien Rabiot tiene las puertas cerradas en el Olympique Marsella tras su pelea con Jonathan Rowe. De Zerbi quiere tanto el francés como al inglés fuera del equipo por el episodio que protagonizaron. Según Fabrizio Romano, Rabiot puede acabar el AC Milan. El precio: 15 millones de euros.
¡Buenos días! Arrancamos con el directo de mercado de fichajes de SPORT. En menos de 48 horas, los equipos de las grandes ligas no podrán fichar...
