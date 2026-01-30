En directo
Mercado de fichajes, hoy 30 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Goretzka deberá esperar
¡Muy buenos días! Arranca otra jornada de rumores y movimientos de mercado. Una jornada que debía ser clave para Leon Goretzka y su posible salida del Bayern, un movimiento que finalmente no va a darse, al menos, en esta ventana de mercador.
Goretzka, que no disputó el miércoles el encuentro ante el PSV de Champions, ha quedado relegado al papel de tercer pivote por detrás de Kimmich y Pavlović, y buscaba un destino fuera de la Bundesliga. Ayer mismo, según informan desde Sky Sports Alemania, Atlético y Bayern se reunieron para cerrar el fichaje. Los rojiblancos querían cerrar la llegada de un fichaje de alto nivel lo más pronto posible y el club germano estaba dispuesto a dejar marchar a su jugador pero ha sido el propio futbolista el que ha decidido quedarse.
No quiere abandonar el barco hasta final de temporada. Quiere cerrar su etapa en el Bayern con buenas sensaciones antes de empezar un nuevo camino.
