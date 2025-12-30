En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 30 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El Real Oviedo anuncia el adiós de Salomón Rondón
El Pachuca mexicano anunció de madrugada el regreso del venezolano Salomón Rondón como un héroe que reforzará al equipo en el torneo Clausura 2026 que arranca en enero, por lo que se da por concluida de forma oficial su salida del Real Oviedo.
En el Tartiere, Rondón marcó dos goles, pero no fue capaz de liderar el proyecto carbayón, que necesita aire fresco para tratar de salir del descenso. No fue difícil su desvinculación (se rompe la cesión prevista hasta junio de 2026), teniendo en cuenta que Rondón pertenece al Grupo Pachuca, accionista del Real Oviedo.
- Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi
- La dupla del Barça que prometía marcar una era y se rompió demasiado pronto '¿De dónde ha salido este chico?
- Mercado de fichajes, hoy 29 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El Girona sondea al Barça por Ter Stegen
- Staszewski: 'Hace unos años Lewy se hubiera cabreado por no jugar en Sevilla
- Decisión final del Barça con Christensen
- Lesión Héctor Fort: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- La escandalosa diferencia arbitral en Liga Endesa entre Real Madrid y Barça