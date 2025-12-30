Mercado de fichajes, hoy 30 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Real Oviedo anuncia el adiós de Salomón Rondón

El Pachuca mexicano anunció de madrugada el regreso del venezolano Salomón Rondón como un héroe que reforzará al equipo en el torneo Clausura 2026 que arranca en enero, por lo que se da por concluida de forma oficial su salida del Real Oviedo.

En el Tartiere, Rondón marcó dos goles, pero no fue capaz de liderar el proyecto carbayón, que necesita aire fresco para tratar de salir del descenso. No fue difícil su desvinculación (se rompe la cesión prevista hasta junio de 2026), teniendo en cuenta que Rondón pertenece al Grupo Pachuca, accionista del Real Oviedo.