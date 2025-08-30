En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 30 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
- Todos pendientes de Fermín
- Vía libre para Vinicius
- La sorprendente imagen de Laporta en el Spotify Camp Nou
- Preocupación por la rodilla Gavi
- Isi enciende las alarmas sobre el césped de Vallecas
- Calma tensa en el Barça: el mercado calienta el caso Fermín