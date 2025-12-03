Mercado de fichajes, hoy 3 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Oportunidad con Darwin Núñez

Darwin Núñez está explorando opciones para abandonar el Al Hilal. De acuerdo con 'Daily Mirror', el atacante —incorporado este verano desde el Liverpool por 53 millones de euros— ya estaría moviéndose para encontrar una vía de salida. Por su parte, 'Olé' señala que en River Plate verían con muy buenos ojos la posibilidad de incorporar al delantero a su plantel.