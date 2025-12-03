En directo
Mercado de fichajes, hoy 3 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Pelea por Livramento
De acuerdo con 'The Daily Briefing', Arsenal, Manchester City y Manchester United están interesados en incorporar a Tino Livramento para fortalecer el lateral derecho. Tiene contrato vigente hasta junio de 2028, por lo que cualquier equipo que desee contratarlo deberá desembolsar una cifra cercana a los 40 millones de euros, que es su actual valor de mercado.
Puja en la Premier League
Según 'Mail Sport', el Manchester United está interesado en el centrocampista griego del Olympiacos, Christos Mouzakitis, y envió ojeadores para verlo jugar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. También estuvieron presentes ojeadores del Arsenal y del Chelsea.
Oportunidad con Darwin Núñez
Darwin Núñez está explorando opciones para abandonar el Al Hilal. De acuerdo con 'Daily Mirror', el atacante —incorporado este verano desde el Liverpool por 53 millones de euros— ya estaría moviéndose para encontrar una vía de salida. Por su parte, 'Olé' señala que en River Plate verían con muy buenos ojos la posibilidad de incorporar al delantero a su plantel.
