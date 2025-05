Mercado de fichajes, hoy 29 de mayo en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Futuro abierto para Antony

Tras finalizar la cesión en el Betis, Antony regresa al Manchester United, donde no cuentan con él. "No sé qué pasará en el futuro, solo Dios lo sabe. Mi trabajo es jugar y lo estoy haciendo bien. Siento mucho cariño por el Betis, pero tengo contrato con el Manchester United y no sé que va a pasar. Ahora me voy con la selección y luego de vacaciones. Veremos que pasa en el futuro. Estoy muy feliz aquí, pero tengo un contrato", expresó después de perder la final de la Conference League.