Mercado de fichajes, hoy 29 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

La buena temporada del técnico balear Albert Riera al frente del Celje no ha pasado desapercibida. El equipo lidera la primera división eslovena y el trabajo del español ha llamado la atención de un histórico de la Bundesliga, el Eintracht de Frankfurt.

Según avanzó el periodista germano Florian Plettenberg, las negociaciones por el exjugador de Mallorca y Espanyol, están en curso entre ambos clubes, aunque el Celje no está dispuesto a dejar marchar así como así a su entrenador, por lo que el traspaso podría demorarse unos días más.

El director deportivo del Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, afirmó tras la derrota del Eintracht en Champions de ayer, que los entrenadores interinos Dennis Schmitt y Alexander Meier estarán en el banquillo en el próximo partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, descartando así a Riera, de quien se había especulado, podría sentarse ya en el banco en ese duelo.