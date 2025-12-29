Mercado de fichajes, hoy 29 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Giro radical en el futuro de Sancho
A Jadon Sancho le queda medio año de contrato con el Manchester United (de hecho, puede ampliar una temporada más), pero apunta a ser protagonista en este mercado invernal. Parecía que su futuro quedaba resuelto con su cesión al Aston Villa, y aunque el equipo de Unai Emery va muy bien, lo cierto es que no acaba de ser importante.
La intención en Birmingham no es prescindir de él a media temporada, pero en Old Trafford estarían pensando en romper la cesión para que su jugador no se devalúe y venderlo de inmediato sdespués de que equipos como el Como, el Dortmund o el Mónaco hayan preguntado por él.
Guardiola, más cerca de Semenyo
Según Fabrizio Romano, el Manchester City está cada vez más cerca de cerrar la incorporación del extremo del Bournemouth Antoine Semenyo, de 25 años. El club 'skyblue' volverá a hablar con el Bournemouth esta semana y la confianza es total pese a las repetidas llamadas del Liverpool desde noviembre. Todos los detalles sobre el internacional ghanés, aquí.
