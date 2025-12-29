Mercado de fichajes, hoy 29 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Giro radical en el futuro de Sancho

A Jadon Sancho le queda medio año de contrato con el Manchester United (de hecho, puede ampliar una temporada más), pero apunta a ser protagonista en este mercado invernal. Parecía que su futuro quedaba resuelto con su cesión al Aston Villa, y aunque el equipo de Unai Emery va muy bien, lo cierto es que no acaba de ser importante.

Jadon Sancho, extremo del Aston Villa / EFE

La intención en Birmingham no es prescindir de él a media temporada, pero en Old Trafford estarían pensando en romper la cesión para que su jugador no se devalúe y venderlo de inmediato sdespués de que equipos como el Como, el Dortmund o el Mónaco hayan preguntado por él.