Mercado de fichajes, hoy 29 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Asensio, rumbo a la Premier
El Aston Villa está presionando en las próximas horas para conseguir la llegada de Marco Asensio. El balear quiere volver a la Premier y el club inglés está intentando su vuelta, aunque el PSG solamente quiere un traspaso definitivo sin cesiones de por medio. Horas clave para el futuro del jugador.
El Oviedo apuntala su zaga con Carmo y Javi López
De un plumazo, el Oviedo está cerca de cerrar dos incorporaciones que, de primeras, darían por completa la defensa. David Carmo es el elegido para sumar en el centro de la defensa, después de que Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, no haya logrado desbloquear la última intentona por Kevin Lomónaco, su gran objetivo veraniego. La operación, en su recta final, está a falta de detalles. De hecho, el futbolista ya aterrizó en la tarde de ayer en Asturias. Para el lateral izquierdo, es Javi López el llamado a competir con Rahim: hay acuerdo entre clubes y solo falta la firma del futbolista.
Posturas alejadas por Mikautadze y Vargas... por ahora
Cuatro frenéticos días restan de aquí a que el próximo lunes, a las 23.59 horas, se cierre el mercado de fichajes de verano. En el Villarreal CF la dirección deportiva sigue trabajando a contrarreloj en busca del delantero centro que le falta y el recambio de Yeremy Pino, siendo el georgiano Georges Mikautadze y el suizo Rubén Vargas dos jugadores con los que hay negociaciones abiertas, aunque en el club se trabaja paralelamente con otros futbolistas que interesan dado que las posturas con el ariete del Olympique de Lyon y el extremo del Sevilla está, por ahora, lejos.
Akanji, rumbo al Milan
El Manchester City está en conversaciones directas para dejar marchar a Manuel Akanji al Milan. Ambos clubes están cerca del acuerdo y todo dependerá de la decisión del jugador en las próximas horas.
Xavi Simons, acuerdo cerrado
El centrocampista neerlandés viajó este jueves a Londres para definir su futuro y finalmente ha sido el Tottenham quien ha alcanzado un acuerdo con el jugador. Los ingleses pagarán 60 millones de euros por Xavi Simons y el club espera poder cerrar el acuerdo en las próximas horas.
Buenos días a tod@s y sean bienvendi@s a Diario SPORT. Hoy viernes 29 de agosto les acercaremos, como siempre, todas las novedades respecto al mercado de fichajes nacional e internacional. No se las pierdan.
