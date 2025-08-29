Mercado de fichajes, hoy 29 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Oviedo apuntala su zaga con Carmo y Javi López

De un plumazo, el Oviedo está cerca de cerrar dos incorporaciones que, de primeras, darían por completa la defensa. David Carmo es el elegido para sumar en el centro de la defensa, después de que Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, no haya logrado desbloquear la última intentona por Kevin Lomónaco, su gran objetivo veraniego. La operación, en su recta final, está a falta de detalles. De hecho, el futbolista ya aterrizó en la tarde de ayer en Asturias. Para el lateral izquierdo, es Javi López el llamado a competir con Rahim: hay acuerdo entre clubes y solo falta la firma del futbolista.