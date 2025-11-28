Mercado de fichajes, hoy 28 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Liverpool va con todo a por Luis Enrique

Publica 'The Sun' que el Liverpool tiene en mente importantes cambios pensados para su banquillo. La continuidad de Arne Slot está más en duda que nunca por el pobre rendimiento que están teniendo los 'Reds', inmersos en una mala dinámica de resultados que parece no tener fin.

El medio británico apunta a que el Liverpool estaría pensando en la opción de Jurgen Klopp para terminar la presente campaña, para posteriormente tratar de firmar a Luis Enrique, actual técnico del PSG.

Según la misma información, el entrenador asturiano es la principal opción que tiene en mente la propiedad del club británico, y estarían dispuestos a hacer lo que haga falta para lograr el aterrizaje de 'Lucho' en la Premier League.