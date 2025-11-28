En Directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 28 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El Liverpool va con todo a por Luis Enrique
Publica 'The Sun' que el Liverpool tiene en mente importantes cambios pensados para su banquillo. La continuidad de Arne Slot está más en duda que nunca por el pobre rendimiento que están teniendo los 'Reds', inmersos en una mala dinámica de resultados que parece no tener fin.
El medio británico apunta a que el Liverpool estaría pensando en la opción de Jurgen Klopp para terminar la presente campaña, para posteriormente tratar de firmar a Luis Enrique, actual técnico del PSG.
Según la misma información, el entrenador asturiano es la principal opción que tiene en mente la propiedad del club británico, y estarían dispuestos a hacer lo que haga falta para lograr el aterrizaje de 'Lucho' en la Premier League.
Sergio Ramos se marcha de Rayados
Según adelantó 'El Chiringuito de Jugones', el defensa andaluz pondrá punto final a su etapa en Rayados cuando terminen los Playoffs. Sergio Ramos se marchará del fútbol mexicano en busca de una nueva aventura deportiva ya que físicamente se encuentra en un estado óptimo, y por su cabeza no sopesa la idea de retirarse.
