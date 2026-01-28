En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Marmoush busca salir
El delantero del Manchester City estaría presionando a su club para buscar una salida este mes de enero. Sin minutos de manera regular con el equipo, tanto el Aston Villa como el Tottenham estarían interesados en el ariete que ha perdido protagonismo para Guardiola tras la llegada de Antoine Semenyo.
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- Nico Williams ya no descarta nada
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- El Barça 'blinda' a David Moreno
- Luis Enrique desvela la estrategia para fichar a Dro: 'Siempre atentos
- La OMS alerta de una 'próxima pandemia': 'Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%