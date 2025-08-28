Mercado de fichajes, hoy 28 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Liverpool busca sustituto a Salah

Según informan desde Alemania, el Liverpool habría identificado a Michael Olise como el perfecto sustituto para Salah el próximo verano. En la ciudad inglesa empiezan a hacerse a la idea de que el egipcio abandonará Anfield en 2026, así que el extremo francés es visto como el relevo generacional de Salah en la banda derecha. Según se informa, el jugador tendría una cláusula liberatoria en su contrato.