Mercado de fichajes, hoy 28 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El Bayern aprieta por Nicolas Jackson
El delantero del Chelsea pondrá rumbo a Alemania este verano. Las conversaciones siguen avanzadas, aunque todavía falta el acuerdo; el Bayern quiere una cesión donde cubra la mayor parte de su salario y el Chelsea prefiere una venta de su delantero.
El Liverpool busca sustituto a Salah
Según informan desde Alemania, el Liverpool habría identificado a Michael Olise como el perfecto sustituto para Salah el próximo verano. En la ciudad inglesa empiezan a hacerse a la idea de que el egipcio abandonará Anfield en 2026, así que el extremo francés es visto como el relevo generacional de Salah en la banda derecha. Según se informa, el jugador tendría una cláusula liberatoria en su contrato.
Buenos días a tod@s, lectores de Diario SPORT. Bienvenidos un día más al directo del mercado de fichajes de este 28 de agosto. No se pierdan todas las novedades.
