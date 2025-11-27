Mercado de fichajes, hoy 27 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Sevilla mira a la Juventus para reforzar su delantera

Al conjunto hispalense le viene faltando pólvora en lo que va de temporada, habiendo anotado 19 goles en los primeros 13 partidos ligueros. Algo que pretenden subsanar en este próximo mercado de fichajes apuntalando la delantera.

Uno de los nombres que aporta la web 'Vamos mi Sevilla' es el del atacante Jonathan David. El delantero canadiense fichó por la Juventus el pasado verano tras su buen rendimiento en el Lille, pero en Turín no está contando con el protagonismo deseado. Ahora, su nombre está sobre la mesa de Antonio Cordón, que trataría de cerrar su llegada al Sevilla en forma de cesión.