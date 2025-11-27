En Directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 27 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El Sevilla mira a la Juventus para reforzar su delantera
Al conjunto hispalense le viene faltando pólvora en lo que va de temporada, habiendo anotado 19 goles en los primeros 13 partidos ligueros. Algo que pretenden subsanar en este próximo mercado de fichajes apuntalando la delantera.
Uno de los nombres que aporta la web 'Vamos mi Sevilla' es el del atacante Jonathan David. El delantero canadiense fichó por la Juventus el pasado verano tras su buen rendimiento en el Lille, pero en Turín no está contando con el protagonismo deseado. Ahora, su nombre está sobre la mesa de Antonio Cordón, que trataría de cerrar su llegada al Sevilla en forma de cesión.
Acerbi, ¿rumbo a Arabia Saudí?
El defensa italiano, que marcó el 3-3 ante el Barça en las últimas semifinales de la Champions League, podría estar viviendo sus últimos partidos en el Inter. Varios medios italianos apuntan a un posible reencuentro en Arabia Saudí con su exentrenador, un Simone Inzaghi que actualmente dirige al Al-Hilal. Cumplirá 38 años el próximo 10 de febrero y termina contrato con el Inter el próximo verano.
- Juanma Castaño alucina con las declaraciones de Joan Garcia: '¿Se creen que no lo vemos?
- Robert Sánchez atiza a Lamine Yamal: 'Cucurella le tiene en el bolsillo
- Toque de la Federación Española al Barça
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Enzo Fernández carga contra el estilo del Barça
- ¿Qué pasa con Casadó?