En directo
Mercado de fichajes
Mercado de fichajes, hoy 28 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Semenyo, fichaje inminente
El nombre de Antoine Semenyo será uno de los que más suenen en este próximo mercado de fichajes. El delantero del Bournemouth es una pieza codiciada en los equipos del 'Big Six' de la Premier League.
Según apunta la BBC, el Manchester City arpieta para cerrar su incorporación en las próximas 48 horas. Tanta es la competencia que Pep Guardiola ya habría indicado que quiere tener el ok definitivo antes del 1 de enero de 2026. El jugador, que ha recibido varias propuestas, priorizaría el City y vería con buenos ojos incorporarse a la disciplina 'sky blue' lo antes posible. Aun así, los 'Cherries querían aguantar hasta el final del mes para contar con él en dos partidos más (ante el Tottenham y ante el Arsenal).
"La situación es bastante clara. Antoine es un jugador fundamental para nosotros. Incluso en partidos como el de hoy, donde probablemente no ha jugado bien, siempre es una amenaza para marcar y asistir. Crea ocasiones de gol y además aporta mucha fuerza física a nuestro juego. Obviamente, no quiero perderlo. Esto es bastante claro, pero hay algunas situaciones que escapan a mi control", decía Andoni Iraola tras el partido ante el Brentford de este sáabdo. "Estará listo para jugar de nuevo en tres días y el siguiente. Espero que juegue mucho más con nosotros. Cuantos más partidos pueda jugar Antoine con nosotros... si puede jugar años con nosotros, mucho mejor. Si no pueden ser años, meses. Cuanto más tiempo juegue con nosotros, mejor para nosotros".
El ex del Atlético de Madrid, Renan Lodi, ya tiene nuevo equipo. El defensa brasileño regresa a casa para unirse a las filas del Atlético Mineiro. A sus 27 años, firma por cinco temporadas.
Vanoli, en el alambre
Paolo Vanoli se podrá comer los turrones en el banquillo de la Fiorentina e incluso empezar en él 2026, aunque puede que no llegue mucho más allá su camino como técnico viola.
La situación en el equipo es caótica y quedó reflejada en el mal partido que realizaron en Parma (1-0) en el último partido de la Serie A. Según apunta la Gazzetta dello Sport, la dirección no tomará medidas urgentes a la espera de que Fabio Paratici tome la dirección deportiva. De momento tendrá de margen una semana más a Vanoli, al menos hasta el 4 de enero cuando reciban en el Viola Park al Cremonese.
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Los errores del Barça con Vitor Roque: una llegada prematura y un alto precio para romper su vinculación
- Otra alternativa de Flick para el central
- El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto
- El lío que se le viene al Barça en la portería
- Nuevos detalles de la denuncia de la ex nutricionista del Madrid: 'No cambies nada o te echamos, así llevamos 15 Champions
- Aké valora la opción del Barça, pero el City quiere un traspaso y no una cesión
- Lewandowski, sobre su futuro: 'No se trata de reducir mi salario a la mitad