Mercado de fichajes, hoy 28 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Semenyo, fichaje inminente

El nombre de Antoine Semenyo será uno de los que más suenen en este próximo mercado de fichajes. El delantero del Bournemouth es una pieza codiciada en los equipos del 'Big Six' de la Premier League.

Según apunta la BBC, el Manchester City arpieta para cerrar su incorporación en las próximas 48 horas. Tanta es la competencia que Pep Guardiola ya habría indicado que quiere tener el ok definitivo antes del 1 de enero de 2026. El jugador, que ha recibido varias propuestas, priorizaría el City y vería con buenos ojos incorporarse a la disciplina 'sky blue' lo antes posible. Aun así, los 'Cherries querían aguantar hasta el final del mes para contar con él en dos partidos más (ante el Tottenham y ante el Arsenal).

"La situación es bastante clara. Antoine es un jugador fundamental para nosotros. Incluso en partidos como el de hoy, donde probablemente no ha jugado bien, siempre es una amenaza para marcar y asistir. Crea ocasiones de gol y además aporta mucha fuerza física a nuestro juego. Obviamente, no quiero perderlo. Esto es bastante claro, pero hay algunas situaciones que escapan a mi control", decía Andoni Iraola tras el partido ante el Brentford de este sáabdo. "Estará listo para jugar de nuevo en tres días y el siguiente. Espero que juegue mucho más con nosotros. Cuantos más partidos pueda jugar Antoine con nosotros... si puede jugar años con nosotros, mucho mejor. Si no pueden ser años, meses. Cuanto más tiempo juegue con nosotros, mejor para nosotros".