Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LaLiga FC Futures hoyLiga Futures donde verCamp NouAke BarcelonaLewandowskiFernando AlonsoDecoPaula BadosaVíctor SadaAlcarazNico PazMercado de fichajesHaciendaRashfordCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 27 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Kees Smit, durante un partido del AZ

Kees Smit, durante un partido del AZ / EFE

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL