Mercado de fichajes, hoy 27 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Un descarte del Chelsea se ofrece al Barça
Axel Disasi, integrante de la selección francesa en el Mundial de Qatar de 2022, busca una salida del Chelsea este mercado. Apartado del equipo 'blue' tras su cesión al Aston Villa, el central solo ha tenido algunos minutos con el filial, y maneja varias opciones.
Según apunta Fabrizio Romano, el francés se habría ofrecido al FC Barcelona, pero los equipos que podrían aposter por un traspaso permanente con él serían AS Roma, Olympique de Lyon o Paris FC.
Vitinha, el fichaje del Madrid si Vinicius no renueva
Según adelanta la 'Cadena SER' este sábado, el Real Madrid estaría muy atento a la situación de Vitinha, del París Saint Germain, en el caso de que Vinicius Jr., en el punto de mira desde hace varias semanas, no renovara con la entidad blanca y decidiera, finalmente, dejar el Bernabéu.
El portugués recalaría en el cuadro madrileño para reforzar una posición que ni tanto Bellingham ni Guller han sabido suplir durante esta campaña. La gran cantidad económica que supondría la salida de Vini permitiría a los madrileños reforzar esta posición tan mermada desde la salida de jugadores como Toni Kroos o Luka Modric.
El nuevo talento de 60 millones que revoluciona Europa
Kees Smit es el nuevo talento del fútbol que ya está llamando la atención a los grandes equipos europeos para este próximo mercado de fichajes. El joven neerlandés de 19 años, perla del AZ Alkmaar, es un talentoso mediapunta que está valorado en unos 60 millones de euros.
MVP del pasado Europeo sub-19, Smit ya ha sido comparado con Pedri y varias fuentes apuntan a que, además de estar seguido por el FC Barcelona, hay también otros equipos detrás de él, como Real Madrid, Newcastle United y Manchetser United.
