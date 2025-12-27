Mercado de fichajes, hoy 27 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Un descarte del Chelsea se ofrece al Barça

Axel Disasi, integrante de la selección francesa en el Mundial de Qatar de 2022, busca una salida del Chelsea este mercado. Apartado del equipo 'blue' tras su cesión al Aston Villa, el central solo ha tenido algunos minutos con el filial, y maneja varias opciones.

Según apunta Fabrizio Romano, el francés se habría ofrecido al FC Barcelona, pero los equipos que podrían aposter por un traspaso permanente con él serían AS Roma, Olympique de Lyon o Paris FC.