Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Sporting quiere un último intento por Yeremay

Queda una semana para que el Deportivo respire por Yeremay Hernández, aunque hay bastante confianza en que el canario estará en el plantel del Deportivo en el otoño de 2025. Esta reafirmación ante las señales emitidas no significa que el Sporting de Portugal se rinda del todo en sus acometidas por el talentoso jugador blanquiazul. De hecho, los portugueses tienen en cartera el dinero de Gyokeres (63 millones más diez en variables) tras solo gastarse 22 más cinco por objetivos en Luis Suárez.

El Dépor rechazó hace unos días una segunda propuesta de los lusos que suponía el desembolso de 30 millones más cinco en variables. El club coruñés se remitió a su cláusula de rescisión de en torno a 60. El Sporting no cejará en su empeño, pero ninguna de las partes ve apenas posibilidades de que deje el Dépor esta semana. Yeremay se quedará, casi con toda seguridad, para buscar el ascenso.