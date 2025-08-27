Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Urko, rumbo al Espanyol
El centrocampista de la Real Sociedad está apretando para volver al Espanyol en los próximos días. Con Gorrotxa y Beñat por delante en San Sebastián, Urko no tiene hueco y quiere volver al club blanquiazul donde explotó todo su potencial. Queda por saber si será traspasado o cedido.
El Sporting quiere un último intento por Yeremay
Queda una semana para que el Deportivo respire por Yeremay Hernández, aunque hay bastante confianza en que el canario estará en el plantel del Deportivo en el otoño de 2025. Esta reafirmación ante las señales emitidas no significa que el Sporting de Portugal se rinda del todo en sus acometidas por el talentoso jugador blanquiazul. De hecho, los portugueses tienen en cartera el dinero de Gyokeres (63 millones más diez en variables) tras solo gastarse 22 más cinco por objetivos en Luis Suárez.
El Dépor rechazó hace unos días una segunda propuesta de los lusos que suponía el desembolso de 30 millones más cinco en variables. El club coruñés se remitió a su cláusula de rescisión de en torno a 60. El Sporting no cejará en su empeño, pero ninguna de las partes ve apenas posibilidades de que deje el Dépor esta semana. Yeremay se quedará, casi con toda seguridad, para buscar el ascenso.
Mathew Ryan, nuevo portero del Levante
El Levante tiene nuevo fichaje en sus filas. Mathew Ryan se une a la disciplina levantinista después de que el club y el jugador hayan llegado a un acuerdo para unir sus caminos. El portero, con experiencia en LaLiga EA Sports tras su paso por el Valencia y la Real Sociedad, firma en calidad de agente libre después de acabar contrato con el Lens, para vincularse al equipo granota a cambio de una temporada más otra opcional.
El Newcastle quiere a Larsen
El club inglés habría formalizado su primera oferta por el delantero Jorgen Strand Larsen valorada en 60 millones de euros. El Wolverhampton insiste en retener a su ariete, pero también reconoce que debe estar preparado para cualquier situación de futuro. Por ahora, la tentativa inicial ha sido rechazada.
¡Carrasco, ofrecido al Atlético!
El belga habría sido ofrecido al conjunto colchonero en las últimas horas, según avanza Matteo Moretto. El extremo estaría encantado de regresar al club que tantas alegrías le ha dado, mientras que el Atlético, por medio de Simeone, está intentando que la operación salga adelante. Horas claves para su futuro.
