Mercado de fichajes, hoy 26 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Yildiz, el factor decisivo

Turín y gran parte de Italia, la 'bianconera', se ha despertado con todavía el subidón de la victoria de la Juventus en Bodø, en un partido que se había puesto muy cuesta arriba para los de Spalletti en la primera mitad.

Yildiz, durante un partido entre la Juventus y el Hellas Verona / EFE

Kenan Yildiz fue el desatascador del duelo en Noruega, con una actuación memorable y que le ha valido elogios unánimes en la prensa transalpina, donde no dudan en reconocer que el futuro de la 'Signora' pasa por sus botas. 'Tuttosport' admite que el contrato del futbolista turcoalemán debe ser revisado para evitar una fuga, pese a que firmó recientemente hasta junio de 2029. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt' supera los 70 millones de euros.