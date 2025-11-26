Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Mercado de fichajes, hoy 26 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Kenan Yildiz, futbolista de la Juventus

Guéhi, durante un entrenamiento con el Crystal Palace

Jonathan Moreno

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Yildiz, el factor decisivo

Turín y gran parte de Italia, la 'bianconera', se ha despertado con todavía el subidón de la victoria de la Juventus en Bodø, en un partido que se había puesto muy cuesta arriba para los de Spalletti en la primera mitad.

Yildiz, durante un partido entre la Juventus y el Hellas Verona

Kenan Yildiz fue el desatascador del duelo en Noruega, con una actuación memorable y que le ha valido elogios unánimes en la prensa transalpina, donde no dudan en reconocer que el futuro de la 'Signora' pasa por sus botas. 'Tuttosport' admite que el contrato del futbolista turcoalemán debe ser revisado para evitar una fuga, pese a que firmó recientemente hasta junio de 2029. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt' supera los 70 millones de euros.

El Liverpool, a por Guéhi

No carburan las cosas en Anfield. Los millones invertidos en verano no parecen suficientes y el Liverpool se lanzará este invierno a por un viejo anhelo. Según reporta 'Indykaila', los 'reds' ofrecerán cerca de 30 millones de euros por Marc Guéhi, central del Crystal Palace y que ya estuvo en la agenda del vigente campeón de la Premier. De hecho, la transferencia se truncó en el último momento cuando el futbolista ya había dado el sí al Liverpool.

Marc Guéhi, deseado por el Newcastle

El defensor inglés acaba contrato en junio de 2026, pero Arne Slot le quiere en enero en Anfield para solventar los problemas defensivos que están lastrando al equipo, tanto en la Premier como en la Champions.

