En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 26 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Schlotterbeck se lo piensa
Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, se pronunció sobre el futuro de Nico Schlotterbeck, central por el que se han interesado clubes de la talla del Bayern o el Barça. "Sé que Nico se lo está pensando mucho. Está muy unido al Borussia, por eso soy optimista. Su objetivo es triunfar y ganar título. Seremos flexibles económicamente y haremos todo lo posible para que se quede en Dortmund", apuntó en la previa del duelo frente al Villarreal.
Yildiz, el factor decisivo
Turín y gran parte de Italia, la 'bianconera', se ha despertado con todavía el subidón de la victoria de la Juventus en Bodø, en un partido que se había puesto muy cuesta arriba para los de Spalletti en la primera mitad.
Kenan Yildiz fue el desatascador del duelo en Noruega, con una actuación memorable y que le ha valido elogios unánimes en la prensa transalpina, donde no dudan en reconocer que el futuro de la 'Signora' pasa por sus botas. 'Tuttosport' admite que el contrato del futbolista turcoalemán debe ser revisado para evitar una fuga, pese a que firmó recientemente hasta junio de 2029. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt' supera los 70 millones de euros.
Kane, contento en Múnich
En medio de las especulaciones que le colocan como el favorito del Barça para el próximo verano, Harry Kane salió al paso de los rumores para manifestar su amor por el Bayern Múnich. El delantero inglés, que hoy se medirá al Arsenal -rival directo de su Tottenham-, reconoció en la previa del duelo que su fichaje por los alemanes fue "una de las mejores decisiones de mi vida. Estoy contento aquí y quiero estar muchos años más".
Kane admitió que las conversaciones para renovar su contrato todavía no han empezado, pero que sus agentes se reunirán con el club bávaro en los "meses venideros". El vínculo del británico finaliza en 2027.
Lucha por Upamecano
Dayot Upamecano quedará libre el 30 de junio y sus opciones de renovar con el Bayern van a la baja. El central francés reclama un aumento de salario acorde a su nuevo estatus, lo que le equipararía con figuras como Kimmich, Davies o Kane.
La Premier League es una de las preferencias del jugador si acaba saliendo de Múnich, aunque dos gigantes continentales ya han sondeado directamente su fichaje. El PSG y el Real Madrid se han interesado por la situación del defensor, conscientes que puede ser una oportunidad de mercado irrechazable.
El Liverpool, a por Guéhi
No carburan las cosas en Anfield. Los millones invertidos en verano no parecen suficientes y el Liverpool se lanzará este invierno a por un viejo anhelo. Según reporta 'Indykaila', los 'reds' ofrecerán cerca de 30 millones de euros por Marc Guéhi, central del Crystal Palace y que ya estuvo en la agenda del vigente campeón de la Premier. De hecho, la transferencia se truncó en el último momento cuando el futbolista ya había dado el sí al Liverpool.
El defensor inglés acaba contrato en junio de 2026, pero Arne Slot le quiere en enero en Anfield para solventar los problemas defensivos que están lastrando al equipo, tanto en la Premier como en la Champions.
¡Buenos días! Bienvenid@s al apasionante mundo del mercado de fichajes. La ventana de traspasos invernales se abrirá el próximo 1 de enero, pero algunos equipos empiezan a moverse para reforzar sus plantillas, especialmente aquellos que han arrancado de forma dubitativa la competición.
