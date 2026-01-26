En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 26 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El hijo de Paolo Maldini, rumbo a la Lazio
Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, representa a la tercera generación de los Maldini en la élite del fútbol. El centrocampista ofensivo de 24 años milita actualmente en la Atalanta, pero podría cambiar de destino en las próximas horas. El periodista Nico Schira habla de una posible cesión a la Lazio, que pagaría un millón de euros por la cesión, más una opción de compra no obligatoria superior a los 10 millones de euros
¡El Real Madrid se llevará más de 10 millones de euros por un excanterano!
¡Muy buenos días! Arrancamos el directo del mercado de fichajes de este lunes 26 de enero con una información aportada por el periodista Fabrizio Romano en la que apunta que el Bournemouth pagará al Milan 22 millones de euros para hacerse con los servicios de Álex Jiménez, lateral derecho español y canterano del Real Madrid.
El jugador, propiedad del conjunto italiano, juega cedido este curso en el cuadro inglés, que tiene decidido llevar a cabo su traspaso el próximo verano. Una operación que, de cerrarse, le reportaría unos 11 millones de euros al club blanco, que se guardó el 50% de un futuro traspaso.
- Barcelona - Oviedo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El acierto del Barça con la oferta por Fermín
- El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo
- Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- ¡Dro viaja a París para firmar por el Paris Saint-Germain!
- La proposición de Piqué al fútbol profesional: 'Sé que al principio sufriríamos