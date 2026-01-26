Mercado de fichajes, hoy 26 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

¡El Real Madrid se llevará más de 10 millones de euros por un excanterano!

¡Muy buenos días! Arrancamos el directo del mercado de fichajes de este lunes 26 de enero con una información aportada por el periodista Fabrizio Romano en la que apunta que el Bournemouth pagará al Milan 22 millones de euros para hacerse con los servicios de Álex Jiménez, lateral derecho español y canterano del Real Madrid.

El jugador, propiedad del conjunto italiano, juega cedido este curso en el cuadro inglés, que tiene decidido llevar a cabo su traspaso el próximo verano. Una operación que, de cerrarse, le reportaría unos 11 millones de euros al club blanco, que se guardó el 50% de un futuro traspaso.