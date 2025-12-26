Mercado de fichajes, hoy 26 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Adama Traoré se marchará del Fulham
El futuro de Adama Traoré (29 años) parece estar muy lejos del Fulham. Tras cerrar la pasada campaña con tan solo dos goles en 41 partidos disputados, el club de la Premier League no parece contar con el que fuera internacional con España, que termina contrato en junio del próximo año.
El extremo catalán, ex del FC Barcelona, estaría listo para cambiar de aires en el mercado de invierno. En ese sentido, informa el 'Daily Mail' que Adama Traoré despierta interés en el West Ham United, que espera adquirirle por una cantidad no muy elevada. De concretarse la operación, el futbolista se reuniría con Nuno Espirito Santo, que ya le tuvo en los Wolves.
