Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FlickMercado MadridBoxing DayDoncicLa MasiaRashfordLamine YamalLakersJames NnajiBellinghamHaalandJoan GarciaEdurne PasabanKilian JornetAraujoCopa África hoyResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaSupercopa de EspañaAnder BasurtoSalariosRally Dakar 2026Clasificación LaLiga
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 26 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Adama Traoré, durante un partido con el Fulham

Adama Traoré, durante un partido con el Fulham / Instagram

Marc Marín

Marc Marín

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL