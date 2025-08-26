Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Villarreal se lanza a por Dovbyk

La dirección deportiva ha intensificado las negociaciones para conseguir la cesión hasta final de temporada de un delantero centro de primer nivel como es el ucraniano Artem Dovbyk, quien ahora sí está por la labor de recalar en el Estadio de la Cerámica en lo que sería un refuerzo de Champions. Pero su club, la Roma, está complicando las negociaciones al no aceptar un préstamo, por ahora, queriendo solo venderlo.