En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El Villarreal se lanza a por Dovbyk
La dirección deportiva ha intensificado las negociaciones para conseguir la cesión hasta final de temporada de un delantero centro de primer nivel como es el ucraniano Artem Dovbyk, quien ahora sí está por la labor de recalar en el Estadio de la Cerámica en lo que sería un refuerzo de Champions. Pero su club, la Roma, está complicando las negociaciones al no aceptar un préstamo, por ahora, queriendo solo venderlo.
Akanji, futuro incierto
El futuro del central del Manchester City se discutirá en los próximos días. El Galatasaray acordó un contrato de 15 millones de libras con el club mancuniano, pero todavía sigue haber luz verde por parte del jugador. También está en la lista de candidatos el Bayer Leverkusen si Piero Hincapié llega al Arsenal.
Lucas Vázquez tiene nuevo equipo
El defensa, actualmente sin equipo, pondrá rumbo al Bayer Leverkusen como agente libre. El que fuese jugador del Real Madrid pone rumbo a Alemania tras terminar su etapa con el club de su vida en un fichaje que ha desvelado esta madrugada Fabrizio Romano.
Buenos días queridos lectores de Diario SPORT. Hoy desde más temprano, pero como siempre les traemos todas las novedades respecto al mercado de fichajes nacional e internacional. No se las pierdan.
- Flick frenó a Marc Bernal: 'Te quiero para...
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- Flick aprieta a Koundé y Olmo (y envía un mensaje)
- Oviedo - Real Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga
- Rendidos a De Jong: los 15 elogios más encendidos de la gente del fútbol
- Lo que no se vio del Levante-Barça: el Flick más fraternal con Fermín, el truco de Cubarsí y el SOS de Lamine
- Los 'show' de Vinicius: Enfadado, bostezando y mandando a Segunda al Oviedo
- El 1x1 del Barça ante el Levante