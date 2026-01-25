Mercado de fichajes, hoy 25 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

La opción italiana, a la espera

Cuando todo parecía ya cerrado, con acuerdo entre la Juventus y el Fenerbahçe, el fichaje de Youssef En Nesyri se complica. El jugador marroquí, según apuntan desde Italia, no está convencido con llegar a la 'Vecchia Signora'. Por una parte, preferiría una opción de compra en lugar de la cesión que en estos momentos está sobre la mesa. Por otra, esperaba una oferta del Sevilla, el club del que salió en 2024.

Este lunes se tomará una decisión al respecto para llegar al desenlace de esta historia.