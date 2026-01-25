En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 25 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
La opción italiana, a la espera
Cuando todo parecía ya cerrado, con acuerdo entre la Juventus y el Fenerbahçe, el fichaje de Youssef En Nesyri se complica. El jugador marroquí, según apuntan desde Italia, no está convencido con llegar a la 'Vecchia Signora'. Por una parte, preferiría una opción de compra en lugar de la cesión que en estos momentos está sobre la mesa. Por otra, esperaba una oferta del Sevilla, el club del que salió en 2024.
Este lunes se tomará una decisión al respecto para llegar al desenlace de esta historia.
- Barcelona - Real Madrid: resultado, resumen y goles de la final de la Supercopa de España femenina
- Villarreal - Real Madrid, en directo hoy: partido de la jornada 21ª de LaLiga, en vivo
- El Girona se frota las manos con Asprilla: oferta irrechazable del Galatasaray
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Nico Schlotterbeck
- ¡El Barça estaría cerca de fichar a la gran joya del fútbol uruguayo!
- Paso adelante del PSG para fichar a Dro
- Igual es que Vinicius tiene planes para la semana que viene
- Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...