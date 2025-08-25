En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 25 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Uche se va a la Premier
El Getafe ha recibido una oferta de 20 millones de euros del Wolverhampton por su delantero. El club azulón necesita vender para poder inscribir a sus jugadores, así que Christantus podría tener las horas contadas en el Coliseum.
El Tottenham se vuelve' loco' por Nico Paz
El Tottenham habría ofertado 70 millones de euros por Nico Paz en las últimas horas. El argentino, sin embargo, habría comunicado al Como que quiere permanecer en el equipo italiano con vistas a un futuro traspaso al Real Madrid -que puede ejecutar su vuelta por 10 millones-, así que el equipo de Cesc Fàbregas ha rechazado la oferta.
Bueeeeeenos días a todos, sean bienvenidos un día más a Diario SPORT. Este lunes 25 de agosto les acercaremos todas las novedades como siempre del mercado de fichajes nacional e internacional. Les recomendamos que no se las pierdan...
