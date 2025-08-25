Mercado de fichajes, hoy 25 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Tottenham se vuelve' loco' por Nico Paz

El Tottenham habría ofertado 70 millones de euros por Nico Paz en las últimas horas. El argentino, sin embargo, habría comunicado al Como que quiere permanecer en el equipo italiano con vistas a un futuro traspaso al Real Madrid -que puede ejecutar su vuelta por 10 millones-, así que el equipo de Cesc Fàbregas ha rechazado la oferta.