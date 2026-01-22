Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 24 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Guido Rodriguez, jugador del West Ham

Guido Rodriguez, jugador del West Ham / Dave Shopland / AP

Cristina Moreno

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

