Mercado de fichajes, hoy 24 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Valencia está a punto de cerrar su tercer refuerzo de este mercado invernal tras tras el delantero Umar Sadiq y el central Unai Núñez. El conjunto che ha desbloqueado las negociaciones por el fichaje del mediocentro argentino del West Ham, Guido Rodríguez.

Según informa 'Superdeporte' el plan es que el futbolista viaje en las próximas horas a Valencia para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato.

Llegaría sin coste.