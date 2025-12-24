Mercado de fichajes, hoy 24 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

City y Chelsea, a por la joya del fútbol inglés

'TeamTalk' informa de que Chelsea y Manchester City siguen de cerca la situación de Jeremy Monga y valoran un posible movimiento por el joven talento en el próximo mercado de enero.

Con apenas 16 años, Monga irrumpió en la Premier League debutando con el Leicester City cuando aún tenía 15, y tras el descenso del club se ha consolidado en la Championship. Internacional juvenil con Inglaterra, el prometedor futbolista suma 14 apariciones esta temporada y en agosto anotó el primer gol de su carrera profesional.