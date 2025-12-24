Mercado de fichajes, hoy 24 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
City y Chelsea, a por la joya del fútbol inglés
'TeamTalk' informa de que Chelsea y Manchester City siguen de cerca la situación de Jeremy Monga y valoran un posible movimiento por el joven talento en el próximo mercado de enero.
Con apenas 16 años, Monga irrumpió en la Premier League debutando con el Leicester City cuando aún tenía 15, y tras el descenso del club se ha consolidado en la Championship. Internacional juvenil con Inglaterra, el prometedor futbolista suma 14 apariciones esta temporada y en agosto anotó el primer gol de su carrera profesional.
Refuerzo para luchar por la Premier
El Crystal Palace tendrá que competir con el Aston Villa en la pugna por el fichaje de Brennan Johnson. El extremo ha ido perdiendo peso en los planes del Tottenham Hotspur, una situación que podría desembocar en su salida durante el mercado de invierno.
Desde el entorno del club londinense se desliza que los Spurs estarían dispuestos a negociar su traspaso, tasando al jugador en torno a los 40 millones de libras, una cifra que tienta al Aston Villa. El conjunto dirigido por Unai Emery valora la incorporación de Johnson como una opción para reforzar la profundidad de una plantilla que aspira a pelear por el título.
Puja por Bastoni
El Liverpool se perfila como rival del Barcelona en la puja por el defensor del Inter, Alessandro Bastoni, en caso de que el italiano no llegue a un acuerdo para renovar su contrato, según 'Quotidiano Sportivo'. Cabe destacar que el área deportiva del club azulgrana ha sondeado su situación (incluso se ha llegado contactado con su entorno), pero la conclusión es que ahora mismo es inalcanzable
