Mercado de fichajes, hoy 24 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Pellegrini interesa a la Premier
El West Ham está interesado en el centrocampista Lorenzo Pellegrini, quien ha sido despojado de la capitanía de la Roma. El italiano podría poner rumbo a la Premier League, según avanza Sky Sport Italia.
El United quiere un nuevo portero
Los 'red devils' siguen adelante en su intento de completar el fichaje de Senne Lammens. El Royal Antwerp quiere 25 millones por su jugador, aunque los ingleses buscan un pago más cercano a los 20 millones más variables. El futuro de Onana, según avanzan, no estaría ligado a la llegada del nuevo guardameta.
Savinho, culebrón final
Lo confirma Fabrizio Romano: el Tottenham intentará el fichaje de Savinho hasta el final del mercado. El club inglés quiere ir más allá de los 70 millones de euros por el jugador, que ya ha expresado al equipo su voluntad de fichar por ellos este verano.
Muy buenos días a tod@s y sean bienvenidos a Diario SPORT. Este domingo 24 de agosto, menos caluroso que días anteriores, les acercaremos todas las novedades sobre el mercado de fichajes nacional e internacional. No se las pierdan.
