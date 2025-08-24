Mercado de fichajes, hoy 24 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El United quiere un nuevo portero

Los 'red devils' siguen adelante en su intento de completar el fichaje de Senne Lammens. El Royal Antwerp quiere 25 millones por su jugador, aunque los ingleses buscan un pago más cercano a los 20 millones más variables. El futuro de Onana, según avanzan, no estaría ligado a la llegada del nuevo guardameta.