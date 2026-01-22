Mercado de fichajes, hoy 23 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Negociaciones en curso entre Juventus y Fenerbahçe por En Nesyri. El ex del Sevilla, equipo del que salió en 2024 para recalar en la liga turca, podría aterrizar en uno de los grandes de Europa según avanzó Fabrizio Romano.

El marroquí podría llegar a la Serie A en calidad de cedido con opción de compra y el conjunto italiano se haría cargo del salario del jugador para reducir la comisión de préstamo.