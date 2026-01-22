En directo
Mercado de fichajes, hoy 23 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Negociaciones en curso entre Juventus y Fenerbahçe por En Nesyri. El ex del Sevilla, equipo del que salió en 2024 para recalar en la liga turca, podría aterrizar en uno de los grandes de Europa según avanzó Fabrizio Romano.
El marroquí podría llegar a la Serie A en calidad de cedido con opción de compra y el conjunto italiano se haría cargo del salario del jugador para reducir la comisión de préstamo.
El Benfica hizo oficial a última hora del jueves el retorno de Rafa Silva, que dejó la disciplina de las Águilas el verano de 2024 para emprender un nuevo camino en el Besiktas. El delantero de 32 años firma hasta 2028.
"Cuando me despedí, dije que dejar el Benfica sería increíblemente difícil para mí. Pero lo pensé mucho, sentí que era un ciclo que debía cerrar en ese momento, que era mi momento de irme y que necesitaba otra aventura, en este caso, para continuar mi vida. Y así fue", dijo en sus primera declaraciones en las que dejó claro que el objetvo es volver a ganar títulos.
