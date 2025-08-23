En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 23 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El Betis lo intenta con Antony
El Betis no se rinde en su intento de traer al extremo brasileño en esta recta final de mercado. Antony quiere volver a Heliópolis y el club lo quiere de vuelta, aunque las condiciones que impone el Manchester United para su marcha siguen siendo demasiado elevadas para los verdiblancos.
¡Mourinho podría volver a la Premier!
José Mourinho podría ser uno de los nombres propios de la recta final de mercado. El portugués, según desvela TheSun en Inglaterra, podría regresar a la Premier League como técnico del Nottingham Forest. Nuno Espirito Santo tendría las horas contadas en el club tras los recientes encontronazos con la directiva de la entidad, una oportunidad que aprovecharía 'The Special One' para volver a la máxima competición inglesa.
Buenos días a tod@s, sean bienvenidos un día más a Diario SPORT. Este 23 de agosto, menos caluroso que los anteriores, les acercaremos todas las novedades respecto al mercado de fichajes nacional e internacional. No se las pierdan...
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- El Barça le explicará la situación a Marc Casadó
- Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El Real Madrid 'veta' a Franco
- Decisión inminente por Bardghji
- Flick vetó la salida de Fermín del Barça: había dos ofertas de casi 80 millones
- Dos regalos para Flick antes del Levante
- Lone'er Kavanagh, peleador sangriento del peso mosca de la UFC: Del elogio de Topuria al 'KO' definitivo