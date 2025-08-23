Mercado de fichajes, hoy 23 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

¡Mourinho podría volver a la Premier!

José Mourinho podría ser uno de los nombres propios de la recta final de mercado. El portugués, según desvela TheSun en Inglaterra, podría regresar a la Premier League como técnico del Nottingham Forest. Nuno Espirito Santo tendría las horas contadas en el club tras los recientes encontronazos con la directiva de la entidad, una oportunidad que aprovecharía 'The Special One' para volver a la máxima competición inglesa.