Mercado de fichajes, hoy 22 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Dzeko, a la segunda alemana

Edin Dzeko, veterano internacional bosnio, aterrizó anoche en Alemania. En las próximas horas pasará las pruebas médicas para unirse al Schalke 04, un histórico de la Bundesliga que esta temporada milita en la segunda división alemana.

De esta manera se acaba la breve etapa del futbolista en la Fiorentina de la Serie A, equipo al que llegó hace apenas seis meses.